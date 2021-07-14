Белью ироничного пошутил о бое с Усиком – самое время вспомнить глухой нокаут в их поединке
От ребенка до мужчины. Промоутер показал рост Усика
Красюк подписал контракт с Александром в 2013 году
17:19
Кличко, Усик и Красюк / фото - K2
Промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелой весовой категории Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк опубликовал пост в своем Instagram. Функционер показал, как боксер изменился со времен подписания в 2013 году до 2021 года.
Усик обрился налысо из-за проигранного спора с Даниэлем Лапиным (4-0, 0 КО).