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Отец Бенавидеса: «Канело боится Давида и спасается от него бегством»

Хосе Бенавидес уверен, что его сын способен победить мексиканца
Бокс Профессиональный бокс
16:59
Отец Бенавидеса: «Канело боится Давида и спасается от него бегством»
Давид Бенавидес / фото - Jayne Kamin-Oncea

Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира в суперсреднем весе Давида Бенавидеса (25-0, 22 КО), уверен, что его сын сможет дать достойный бой абсолютному чемпиону дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО). Цитирует Бенавидеса-старшего портал BoxingScene.

«Они говорят, что Давид не представляет интереса, что ему нечего поставить на кон. И о чем это свидетельствует? Только о том, что они боятся Давида и спасаются от него бегством. Для них это реально опасный бой, и они не хотят принимать этот вызов. Какие-то д*рьмовые отмазки лепят! Если они так уверены, что побьют Давида, почему бы не заработать на шару? Отчего бы не сделать этот бой, который принесет много денег? Он бы на раз продал все билеты.

Бой Канело и Давида гарантированно стал бы крутым зрелищем, а Макабу никто не знает. Интересен ли мне такой бой? Нет. Много кто не хочет видеть такой поединок. С чего вообще Канело поднимается в крузервейт, а не остается в суперсреднем весе? Вы реально думаете, что лучше подраться с Макабу, чем с Давидом? Мы номер один, а он не хочет боя».

Напомним, Хитров назвал имя полутяжеловеса, который сможет остановить Альвареса.

Михаил Рыбак
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Давид Бенавидес Сауль Альварес

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