Отец Бенавидеса: «Канело боится Давида и спасается от него бегством»

Давид Бенавидес / фото - Jayne Kamin-Oncea

Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира в суперсреднем весе Давида Бенавидеса (25-0, 22 КО), уверен, что его сын сможет дать достойный бой абсолютному чемпиону дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО). Цитирует Бенавидеса-старшего портал BoxingScene.

Бой Канело и Давида гарантированно стал бы крутым зрелищем, а Макабу никто не знает. Интересен ли мне такой бой? Нет. Много кто не хочет видеть такой поединок. С чего вообще Канело поднимается в крузервейт, а не остается в суперсреднем весе? Вы реально думаете, что лучше подраться с Макабу, чем с Давидом? Мы номер один, а он не хочет боя».