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Отец Фьюри: «Бой с Тайсоном принесет Уайту деньги, которые изменят его жизнь»

Джон Фьюри поздравил Диллана с подписанием контракта на поединок с его сыном
Бокс Профессиональный бокс
08:30
Отец Фьюри: «Бой с Тайсоном принесет Уайту деньги, которые изменят его жизнь»
Джон Фьюри / фото - Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), прокомментировал подписание контракта Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) на поединок с его сыном.

Джона Фьюри цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Просто хочу поздравить Диллиана Уайта с подписанием контракта. Он взял на себя ответственность и оказался тем человеком, которым я его считал. Никакого неуважения к нему. Это будет грандиозная битва. Тайсон никого не воспринимает легкомысленно. Он будет тренироваться как демон, как и к любому другому сопернику, потому что у каждого тяжеловеса есть шанс.

Подобный бой не повторится в Великобритании еще на протяжении долгого времени, так что давайте наслаждаться моментом. К тому же все пресс-конференции обещают быть увлекательными.

Этот бой принесет Уайту деньги, которые изменят его жизнь. Я бы сделал это за гораздо меньшую сумму, за сотни фунтов, а не за миллионы, но это я. Этот человек упорно трудился, чтобы занять место обязательного претендента. Теперь он получил шанс, которого всегда хотел. В глубине души я знал, что Диллиан не упустит его.

Удачи тебе, Диллиан. Усердно тренируйся, потому что Тайсон будет это делать. Пусть победит сильнейший».

Эдди Хирн прокомментировал подписание контракта Диллианом Уайтом на поединок с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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