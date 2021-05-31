Тренер: «На сегодняшний день Хэйни не сможет победить Лопеса»
Отец Хэйни: «Мы хотели драться с Ломаченко, поскольку он великий»
Чемпион WBC может вскоре разделить ринг с бывшим лидером легкого дивизиона
09:14
Девин Хэйни / Фото - badlefthookОтец и член тренерского штаба чемпиона мира по версии WBC в легкой весовой категории Девина Хэйни (26-0, 15 КО) Билл Хэйни, в интервью YouTube-каналу «SNOWQUEENLA» заявил, что вскоре его сын может выйти в ринг с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 KO).
«Находится ли Ломаченко вне поля зрения? Не все так однозначно. Мы хотим устраивать крупнейшие и лучшие бои. Мы никогда не проявляли неуважения к Ломе. Мы хотели драться с ним, поскольку он великий. Мы просили боя с ним, когда больше никто этого не делал. Никто не просил поединка с ним, никто его не упоминал. Но он продемонстрировал неуважение, он не рассказал, что мы общались с его менеджером, пытались устроить этот бой. Знаете, что это? Собачье дерьмо. У него будет бой с Накатани. Это его шанс вернуться в поле зрения. Удачи Ломе в бою с Накатани».
Накануне Хэйни в непростом поединке единогласным решением судей выиграл у экс-чемпиона в трех дивизионах 35-летнего Хорхе Линареса.
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