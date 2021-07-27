Отец Хэйни: «Наш приоритет – Ломаченко, нас интересуют поединки за наследие»

Хэйни и Ломаченко / фото - Bad Left Hook

Отец обладателя пояса WBC в легкой весовой категории Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО) Билл Хэйни поделился мыслями о следующем сопернике для своего сына. Наставник американца считает, что сын должен встретиться с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Слова Хэйни-старшего приводит The Athletic.

Считаю ли я этот вариант реальным? Еще бы! От Ломы требуется только уважение и настоять на этом поединке. У Теофимо Лопеса есть то, что для нас имеет ценность — остальные пояса. Райан Гарсиа и Джозеф Диас? В Golden Boy говорят, что они договариваются об очной схватке. Нам странно, когда боец выбирает бой за «временный» титул, несмотря на шанс драться за настоящий пояс. Если они вдруг передумают и постучат в наши двери, мы обязательно откроем. Верю ли я в то, о чём говорят в Golden Boy? Послушайте, Гарсиа только недавно боролся с ментальными проблемами. Это ведь не простуда. Зачем они на него давят. Не факт, что он готов к такому бою».