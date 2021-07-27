Отец Хэйни: «Наш приоритет – Ломаченко, нас интересуют поединки за наследие»
Отец обладателя пояса WBC в легкой весовой категории Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО) Билл Хэйни поделился мыслями о следующем сопернике для своего сына. Наставник американца считает, что сын должен встретиться с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Слова Хэйни-старшего приводит The Athletic.
«Не забывайте, что Девин — свободный агент. Он может драться с кем пожелает. Нас интересуют правильные бои, поединки за наследие. А Канело Альварес на собственном примере доказал, что для этого лучше не связывать себя с каким-то конкретным промоутером или телеканалом. Бой с Ломаченко на телеканале ESPN или на стриминге DAZN? Думаю, зависит от предложений. Как по мне, Ломаченко вполне может выступить на DAZN. Он ведь и ранее там выступал — против Люка Кэмпбелла и Хорхе Линареса. И он знает, что мы давно хотим с ним драться. Для него же этот бой — шанс вернуть себе титул. Так что пора выяснить, кто же из них настоящий чемпион мира.
Считаю ли я этот вариант реальным? Еще бы! От Ломы требуется только уважение и настоять на этом поединке. У Теофимо Лопеса есть то, что для нас имеет ценность — остальные пояса. Райан Гарсиа и Джозеф Диас? В Golden Boy говорят, что они договариваются об очной схватке. Нам странно, когда боец выбирает бой за «временный» титул, несмотря на шанс драться за настоящий пояс. Если они вдруг передумают и постучат в наши двери, мы обязательно откроем. Верю ли я в то, о чём говорят в Golden Boy? Послушайте, Гарсиа только недавно боролся с ментальными проблемами. Это ведь не простуда. Зачем они на него давят. Не факт, что он готов к такому бою».
Хэйни ранее договорился о поединке против другого соперника.