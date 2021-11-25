«У Энтони был просто плохой день». Чисора призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком
Отойдет ли Джошуа в сторону ради боя Усика и Фьюри – промоутер Энтони ответил
Хирн признался, что такой вариант даже не обсуждался
25 ноября 19:37
Джошуа, Хирн и Усик / Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Social рассказал, планирует ли Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO) уступать Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO) право драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Это вообще не обсуждалось. Реванш с Усиком у нас в планах и мы встретится с Красюком на следующей неделе.
У Джошуа есть план, как победить украинца во втором поединке.