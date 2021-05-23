Хантер: «Пока я не представляю, что мой бой с Усиком состоится»
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Украинец будет претендовать на пояс чемпиона мира
07:38
Александр Усик / фото - К2
Всемирная боксерская организация санкционировала поединок между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем поясов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Менеджер украинца Эгис Климас в своем Instsgram показал видео, как Александр отпраздновал эту новость.
У промоутеров боксеров есть 10 дней договориться о поединке прежде, чем он уйдет на торги.
Напомним, недавно стало известно возможное место боя Усика и Джошуа.