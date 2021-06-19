Ломаченко завершил подготовку к бою против Накатани
«Ответ на миллион». Ломаченко рассказал, кто выиграет ЕВРО-2020
С вариантом украинца сложно поспорить
11:22
Василий Ломаченко / фото - Daily Mail
Экс-чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился мнением о победителе чемпионата Европы по футболу. Украинец ответил на вопрос французского актера Саида Тагмауи.
« – Как ты думаешь, кто выиграет кубок чемпионата Европы по футболу?
– Я думаю, это будет лучшая европейская команда.
– Вопрос на миллион долларов и ответ на миллион долларов».
«Хай-Тек» ранее завершил подготовку к следующему поединку против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
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