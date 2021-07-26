Пакьяо: «Не могу поверить, чего мне удалось достичь»
Пакьяо: «Наш бой со Спенсом – встреча двух лучших бойцов в мире»
Мэнни поделился мнением о следующем поединке
26 июля 20:47
Мэнни Пакьяо / фото - DAZN
21 августа экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) встретится с Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). В комментарии Boxing Scene легендарны филиппинец заявил, что воспринимает эту встречу без лишней недооценки.
«Два года вне ринга позволили моему телу отдохнуть, запасы энергии переполнены. Я так благодарен Богу, что в свои 42 года все еще имею возможность драться с лучшими. Наш бой с Эрролом Спенсом — это не просто встреча двух лучших полусредневесов, но и лучших бойцов в мире. В этом случае нет никакой стороны «Б». Такие поединки делают бокс великим, и мы выявим лучшее друг в друге».
Тренер Спенса ранее оценил форму «Пак-мена».
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