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Пакьяо: «Наш бой со Спенсом – встреча двух лучших бойцов в мире»

Мэнни поделился мнением о следующем поединке
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 20:47
Пакьяо: «Наш бой со Спенсом – встреча двух лучших бойцов в мире»
Мэнни Пакьяо / фото - DAZN

21 августа экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) встретится с Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). В комментарии Boxing Scene легендарны филиппинец заявил, что воспринимает эту встречу без лишней недооценки.

  «Два года вне ринга позволили моему телу отдохнуть, запасы энергии переполнены. Я так благодарен Богу, что в свои 42 года все еще имею возможность драться с лучшими. Наш бой с Эрролом Спенсом — это не просто встреча двух лучших полусредневесов, но и лучших бойцов в мире. В этом случае нет никакой стороны «Б». Такие поединки делают бокс великим, и мы выявим лучшее друг в друге». 

Тренер Спенса ранее оценил форму «Пак-мена».

Антон Кривенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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