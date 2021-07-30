Пакьяо объяснил, почему отказался от боя с Макгрегором

При этом, филиппинец признался, что деньги за тот бой ему бы не помешали





Мэнни Пакьяо, Конор Макгрегор

Легендарный экс-чемпион мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу The Schmo рассказал из-за чего отказался от идеи провести поединок с суперзвездой UFC Конором Макгрегором.



«Деньги для меня не лишние, но моя главная забота – это фанаты, и как их сделать счастливыми. Я не выбираю в соперники небоксеров. Мне нужны бои с самыми лучшими для того, чтобы я со своей командой мог заявить, что мы также являемся лучшими».

Напомним, 21 августа Пакьяо в Лас-Вегасе проведет бой против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса.