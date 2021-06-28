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Пакьяо ответил на обвинения Мейвезера

Флойд заявил, что «Пакмен» согласился на бой со Спенсом из-за денег
Бокс Профессиональный бокс
16:00
Пакьяо ответил на обвинения Мейвезера
Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион в шести весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не смог пройти мимо провокационных слов своего обидчика, американца Флойда Мейвезера-младшего.

Напомним, Мейвезер заявил после своего выступления против YouTube-блоггера Логана Пола, что Пакьяо согласился на бой с лидером полусреднего веса (до 66.7 кг) Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) из-за финансовых трудностей.

Пакьяо цитирует издательство boxingscene.com:

«Если бы я хотел подраться за деньги, то вышел бы на «мешка». Зачем мне драться с непобежденным бойцом ради денег? Это ведь настоящий вызов.

Я дерусь, потому что это моя страсть. Мне нравится побеждать парней, которых еще не били, и прославлять свою страну. И я не похож на других парней, которые делают это только из-за денег».

Титульный бой между Мэнни Пакьяо и Эрролом Спенсом находится под угрозой срыва из-за того, что на филиппинца подали в суд.

Рене Тер Велде
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Теги

Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер Эррол Спенс Логан Пол

Комментарии 1

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28 июня 2021г. 16:14
Чиє нявчало б,а твоє мовчало б.
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