Пакьяо рассказал о плане на бой против Спенса

Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ответил на вопрос журналиста Boxing Scene о стратегии на бой против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Филиппинец не стал рассказывать о тактике, но поделился своими ожиданиями от противостояния 21 августа.

Да, я думаю, что смогу победить. Я так думаю перед каждым боем. Но здесь другая ситуация, потому что мне необходимо сделать все идеально. Я не имею права на ошибку. Мне нужно идеально выполнить план на поединок и это является проблемой. Здесь нужно задать вопрос, смогу ли я это сделать? Никто не идеален и каждый может допустить ошибку.

Вот почему я так много работаю в зале. Потому что мне нужно решить очень сложную задачу. Тело и разум должны быть полностью синхронизированы. Только в этом случае я добьюсь успеха в бою с Эрролом Спенсом».