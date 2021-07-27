Пакьяо рассказал о плане на бой против Спенса
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ответил на вопрос журналиста Boxing Scene о стратегии на бой против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Филиппинец не стал рассказывать о тактике, но поделился своими ожиданиями от противостояния 21 августа.
«Я не собираюсь делиться соей стратегией. Могу сказать одно, что это будет отличный поединок для фанатов. Встретятся два левши, которые имеют одинаково агрессивный стиль ведения боя. Мы собираемся выявить лучшее друг в друге, и вы не можете требовать большего. Это бой, который вернет бокс на первые страницы всех мировых изданий.
Да, я думаю, что смогу победить. Я так думаю перед каждым боем. Но здесь другая ситуация, потому что мне необходимо сделать все идеально. Я не имею права на ошибку. Мне нужно идеально выполнить план на поединок и это является проблемой. Здесь нужно задать вопрос, смогу ли я это сделать? Никто не идеален и каждый может допустить ошибку.
Вот почему я так много работаю в зале. Потому что мне нужно решить очень сложную задачу. Тело и разум должны быть полностью синхронизированы. Только в этом случае я добьюсь успеха в бою с Эрролом Спенсом».
Тренер Спенса ранее высказался о текущей форме 42-летнего Пакьяо.
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