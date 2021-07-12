Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»

Мэнни Пакьяо / фото - cbssports.com

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) заявил, что ставит своего следующего соперника Эррола Спенса (27-0, 21 КО) выше Флойда Мейвезера, который ранее пообещал дать обладателю титулов WBC и IBF в полусреднем весе несколько советов в преддверии поединка с филиппинским ветераном.

Слова Пакьяо приводит портал ringtv.com:

Нам необходимо изменить стратегию в сравнении с тем, как мы готовились к предыдущим боям. В этот раз все будет иначе, потому что он левша, а это другие движения головы, стратегия и комбинации.

В своей профессиональной карьере я провел в боксе больше 25 лет. Я боксирую 30 лет, поэтому считаю, что видел в ринге разные стили. У меня было много возможностей выбрать пусть и не простой, но куда более легкий бой в сравнении с поединком со Спенсом. Но я решил драться с ним, поскольку хочу подарить болельщикам хороший поединок. Я хочу настоящий бой. Я боец, а бокс - моя страсть».