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Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»

Филиппинский ветеран ответил американской легенде
Бокс Профессиональный бокс
09:20
Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»
Мэнни Пакьяо / фото - cbssports.com

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) заявил, что ставит своего следующего соперника Эррола Спенса (27-0, 21 КО) выше Флойда Мейвезера, который ранее пообещал дать обладателю титулов WBC и IBF в полусреднем весе несколько советов в преддверии поединка с филиппинским ветераном.

Слова Пакьяо приводит портал ringtv.com:

«Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку я верю, что Эррол лучше, чем Флойд. Я думаю, он научит Мейвезера, как драться кость в кость.

Нам необходимо изменить стратегию в сравнении с тем, как мы готовились к предыдущим боям. В этот раз все будет иначе, потому что он левша, а это другие движения головы, стратегия и комбинации.

В своей профессиональной карьере я провел в боксе больше 25 лет. Я боксирую 30 лет, поэтому считаю, что видел в ринге разные стили. У меня было много возможностей выбрать пусть и не простой, но куда более легкий бой в сравнении с поединком со Спенсом. Но я решил драться с ним, поскольку хочу подарить болельщикам хороший поединок. Я хочу настоящий бой. Я боец, а бокс - моя страсть».

Мэнни Пакьяо поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против Эррола Спенса.

Рене Тер Велде
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс Флойд Мейвезер

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