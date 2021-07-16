Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»

Филиппинец назвал себя настоящим бойцом

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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал, почему он решил драться против обладателя титулов WBC, IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса (27-0, 21 КО):

«У меня была куча вариантов для выбора... И я не говорю о легких поединках, нет, но я мог действительно выбрать более простой бой в сравнении с Эрролом Спенсом. Я решил выбрать Эррола Спенса, поскольку мне хотелось дать фанатам отличный поединок. Ведь я настоящий боец. Эррол Спенс не побежден, он молод и кропотливо выстраивает свою карьеру. Он точно не самый простой оппонент. Он из той породы бойцов, которых ни в коем случае нельзя недооценивать».

Бой Пакьяо – Спенс состоится 21 августа. 42-летний филиппинец вернется в ринг спустя 2 года после победы над Китом Турманом.



Ранее Пакьяо признался, что поединок против Спенса станет самым сложным в его карьере.