Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»

Филиппинец назвал себя настоящим бойцом
Бокс Профессиональный бокс
20:54
Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»
Фото: SportingFree

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал, почему он решил драться против обладателя титулов WBC, IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса (27-0, 21 КО):

«У меня была куча вариантов для выбора... И я не говорю о легких поединках, нет, но я мог действительно выбрать более простой бой в сравнении с Эрролом Спенсом. Я решил выбрать Эррола Спенса, поскольку мне хотелось дать фанатам отличный поединок. Ведь я настоящий боец.

Эррол Спенс не побежден, он молод и кропотливо выстраивает свою карьеру. Он точно не самый простой оппонент. Он из той породы бойцов, которых ни в коем случае нельзя недооценивать».

Бой Пакьяо – Спенс состоится 21 августа. 42-летний филиппинец вернется в ринг спустя 2 года после победы над Китом Турманом.

Ранее Пакьяо признался, что поединок против Спенса станет самым сложным в его карьере.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Бокс Профессиональный бокс
14:00
1
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится
Мнение
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 16:04
Роуч: «Я вижу в действиях Спенса больше недостатков, по сравнению с Турманом»
Роуч: «Я вижу в действиях Спенса больше недостатков, по сравнению с Турманом»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 14:50
Сын Пакьяо: «Мне нравятся Лопес и Ломаченко, но в реванше я отдам предпочтение Теофимо»
Сын Пакьяо: «Мне нравятся Лопес и Ломаченко, но в реванше я отдам предпочтение Теофимо»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 13:45
Линарес рассказал об опыте спаррингов с Пакьяо
Линарес рассказал об опыте спаррингов с Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 07:20
Турман: «У Спенса есть все необходимое для победы над Пакьяо»
Турман: «У Спенса есть все необходимое для победы над Пакьяо»
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 17:44

Новости: Бокс

Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»
Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»
Профессиональный бокс
20:54
В субботу Митрофанов проведет первую защиту чемпионского титула WBO Oriental
В субботу Митрофанов проведет первую защиту чемпионского титула WBO Oriental
Прогнозы
20:40
Беринчик завершил подготовку к бою против Лобова
Беринчик завершил подготовку к бою против Лобова
Профессиональный бокс
20:23
«Вы бы не хотели встретить его в темном переулке». Усик напугал зарубежные СМИ и качнул коэффициенты боя с Джошуа в свою пользу
Мнение
«Вы бы не хотели встретить его в темном переулке». Усик напугал зарубежные СМИ и качнул коэффициенты боя с Джошуа в свою пользу
Профессиональный бокс
20:14
Беринчик объяснил, почему не завершает карьеру боксера
Беринчик объяснил, почему не завершает карьеру боксера
Профессиональный бокс
19:02
Владимир Кличко: «Жизнь – борьба. У меня еще пять раундов»
Владимир Кличко: «Жизнь – борьба. У меня еще пять раундов»
Профессиональный бокс
18:12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Профессиональный бокс
18:01
Видео всех боев Ломаченко на Олимпийских играх
Видео всех боев Ломаченко на Олимпийских играх
Токио-2020
17:10
Супермен или Мохаммед Али? Усик озадачил подписчиков странным вопросом
Супермен или Мохаммед Али? Усик озадачил подписчиков странным вопросом
Профессиональный бокс
16:50
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
9
Все новости