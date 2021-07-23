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«Печень Лопеса в терияки». Ломаченко показал кулинарный мастер-класс
Украинец вместе с шеф-поваром своего отеля приготовил стейки
23 июля 18:18
Василий Ломаченко / фото - УНИАН
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел мастер-класс по приготовлению стейков.
Вместе с шеф-поваром своего отеля боксер показал подготовку мяса и правильное обжаривание его на гриле.
Накануне старта Олимпиады-2020 мы предлагали вспомнить все бои Ломаченко на золотой Олимпиаде в Лондоне.