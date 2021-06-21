Педраса: «Победа над Родригесом приблизит меня к титулу»
Педраса: «Готов пойти на все, чтобы добраться до Тейлора»
Пуэрториканец в очередной раз заявил о титульных амбициях
19:30
Хосе Педраса / фото - boxingscene.com
Экс-чемпион в двух весовых категориях, пуэрториканец Хосе Педраса (29-3-0, 14 KO) в очередной раз заявил о титульных амбициях в третьем для себя дивизионе.
Слова пуэрториканского боксера приводит издательство boxingscene.com:
«Бой Тейлора и Рамиреса получился отличным. Это один из тех поединков, после просмотра которых тебе хочется немедленно вернуться в зал. Его просмотр лишний раз напомнил мне о целях, которые я преследую.
Я продолжу драться со всеми, кого Top Rank поставит передо мной, чтобы заслужить шанс стать чемпионом в трех весовых категориях. И я готов на все, чтобы добраться до Джоша Тейлора или любого парня, который на этот момент будет удерживать пояс».
Хосе Педраса считает, что победа в бою против Джулиана Родригеса (21-0-0, 14 KO) укрепит его в статусе претендента на титулы первого полусреднего веса (до 63.5 кг).
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