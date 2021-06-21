Педраса: «Готов пойти на все, чтобы добраться до Тейлора»

Пуэрториканец в очередной раз заявил о титульных амбициях

Хосе Педраса / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион в двух весовых категориях, пуэрториканец Хосе Педраса (29-3-0, 14 KO) в очередной раз заявил о титульных амбициях в третьем для себя дивизионе.

Слова пуэрториканского боксера приводит издательство boxingscene.com:

«Бой Тейлора и Рамиреса получился отличным. Это один из тех поединков, после просмотра которых тебе хочется немедленно вернуться в зал. Его просмотр лишний раз напомнил мне о целях, которые я преследую. Я продолжу драться со всеми, кого Top Rank поставит передо мной, чтобы заслужить шанс стать чемпионом в трех весовых категориях. И я готов на все, чтобы добраться до Джоша Тейлора или любого парня, который на этот момент будет удерживать пояс».

Хосе Педраса считает, что победа в бою против Джулиана Родригеса (21-0-0, 14 KO) укрепит его в статусе претендента на титулы первого полусреднего веса (до 63.5 кг).