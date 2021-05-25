Педраса: «Победа над Родригесом приблизит меня к титулу»

Пуэрториканец считает, что победа над американцем укрепит его в статусе претендента на титулы первого полусреднего веса

Хосе Педраса / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион в двух весовых категориях, пуэрториканец Хосе Педраса (28-3-0, 13 KO), завершающий подготовку к поединку против непобежденного американца Джулиана Родригеса (21-0-0, 14 KO), который состоится 12-го июня в Лас-Вегасе, считает, что победа укрепит его в статусе претендента на титулы первого полусреднего веса (до 63.5 кг).

Слова пуэрториканского боксера приводит издательство boxingscene.com:

«Я просидел практически год без боев, и мне уже не терпится вернуться на ринг, чтобы привезти на родину еще одну победу, которая осчастливит моих соотечественников. Мне нравится тот факт, что меня ожидает встреча со столь голодным соперником как Джулиан Родригес. Меня всегда воодушевляли мысли о боях с небитыми парнями. И я уверен, что с победой 12-го июня я стану еще ближе к поединку за титул чемпиона мира. Именно ради этого мы и сражаемся».

Хосе Педраса прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).