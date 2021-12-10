Переплетено. Как соперник Ломаченко вырубил оппонента Беринчика

Ричард Комми и Иса Чаниев оспаривали звание чемпиона мира

Утром 12 декабря Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой против Ричарда Комми (30-3, 27 КО), а через неделю другой украинской легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) выйдет в ринг против Исы Чаниева (15-3, 7 КО).

Между этими поединками просматривается связь, ведь ранее будущие соперники украинцев дрались между собой. 2 февраля 2019 года Комми и Чаниев оспаривали вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Мы решили освежить в памяти тот бой, который завершился досрочной победой Комми во втором раунде.

Видеообзор боя Комми – Чаниев:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко – Комми.