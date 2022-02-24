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Песня наша нова, начинаем ее снова. Ломаченко помолился о любви и мире «братских народов»

Василий в своем странном стиле прокомментировал события, происходящие в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 23:09
Песня наша нова, начинаем ее снова. Ломаченко помолился о любви и мире «братских народов»
Василий Ломаченко / Фото: Facebook

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) опубликовал пост по поводу происходящих в Украине.

«Молитва о мире всего мира и просвещении народов земли

Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Согрей печальные сердца людей; пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли. Утешителю благой, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей Твоих. Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою».

Напомним, ранее также свое первое заявление о начале украино-российской войны сделал кум Ломаченко Александр Усик (19-0, 13 КО).

Карен Агабекян
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Василий Ломаченко

Комментарии 1

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24 февраля 2022г. 23:17
Йобнувся. Виносьте.
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