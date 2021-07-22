Питер Фьюри: «Одной мощи Джошуа недостаточно для победы над Усиком»

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

Известный тренер и дядя чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Питер Фьюри заявил в интервью Youtube каналу Pep Talk UK, что поединок обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO) может сложиться в любую сторону, но небольшой перевес все же отдал британцу.



Усик не простак, это точно. Мне кажется, что бой будет очень близким, но я слегка склоняюсь в сторону Джошуа. Однозначно опыт Джошуа не станет проблемой для Усика, потому что у него больше опыта. Он был таким же хорошим любителем, как и Энтони, абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, провел несколько боев в хэвивейте, так что это будет лучшая версия Усика.

Его команда будет уверена, что они могут одержать победу. Он не окажется просто очередным оппонентом. Усик будет полон уверенности в том, что ему по силам победить. Если вы посмотрите на статистику, по нему очень сложно попасть. Он хорошо изучает бокс, так что все эти бои тяжелые. Поединок может сложиться в любую сторону.