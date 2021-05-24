Фьюри: «Джошуа и Уайлдер это пара п**дюков. Дам п**ды и одному, и другому за один вечер»
Питер Фьюри: «Возможно, на месте Джошуа я бы отдал титул, чтобы подраться с кем-то проще, чем Усик»
Британский специалист – о защите титулов «Эй Джея»
12:42
Питер Фьюри / Фото - atthematchБританский наставник и дядя чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Питер Фьюри поделился мнением о поединке между обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует тренера Boxing Social.
«Не знаю, что будет с боем Джошуа против Усика. С точки зрения бизнеса, если бы я мог держаться в стороне от Усика и отдать титул, чтобы подраться с кем-то проще, а потом получить унификацию, то я бы, возможно, так и сделал. Это я говорю про бизнес. Но если бы у меня были деньги, то я бы об этом не беспокоился, как сейчас не беспокоится Джошуа. Он хочет доказать, что является лучшим в мире, и готов драться с любым соперником. В таком случае это будет бой с Усиком».
Накануне промоутер Александр Красюк заявил, что Всемирная боксерская организация санкционировала поединок Усик – Джошуа.