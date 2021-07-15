Джейк Пол: «Хочу прибавить в опыте и добраться до Альвареса»
Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Лидер суперсреднего дивизиона готов боксировать в любым соперником
11:22
Сауль Альварес и Дмитрий Бивол / Фото - boxingscene.comЧемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) продолжает переговоры относительно объединительного поединка против чемпиона IBF Калеба Планта (21-0, 12 KO) 18 сентября. Об этом в интервью ESPN сообщил британский промоутер Эдди Хирн.
По президента Mathroom Boxing другим вариантом на случай неудачи в переговорах с Плантом является бой с обладателем титула WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (18-0, 11 KO). Канело намерен выйти на ринг в сентябре, и уже хочет определиться с соперником в ближайшие сроки.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы организовать следующий бой Канело в сентябре, и надеемся, что вскоре сможем его анонсировать. Мы рассматриваем и другие варианты [помимо боя с Плантом], но Сауль как всегда готов боксировать с кем угодно».
В каком весе может пройти бой между Альваресом и Биволом не сообщается. Ранее Бивол заявлял, что может уложиться в лимит второго среднего веса ради боя с мексиканцем.
Напомним, что Плант хочет за поединок с Альваресом не менее 10 миллионов долларов.