Чарло бросил вызов Головкину и Альваресу
Плант уверен, что заслуживает на $10 млн за бой с Альваресом
Калеб уверен, что у него достаточно фанатов, чтобы диктовать свои условия
14:39
Калеб Плант / Фото: Fox Sports
Чемпион IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) заявил, что заслуживает гонорара в $10 млн за бой с обладателем титулов WBC, WBA, WBO, The Ring Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«У меня большая база болельщиков в США. И у меня намного больше подписчиков, чем у любого из его последних противников. Мой последний бой (против Калеба Труа) собрал 2 миллиона просмотров. И эта цифра была бы сильно выросла против парня с именем.
Меня окружает отличная команда – это Эл Хэймон. И очень скоро мы все уладим. Моя команда лучшая. В боксе нет парня с 20 боями, который находился бы в таком положении. И мне не нужен Канело для этого».
Напомним, ранее стало известно когда может пройти поединок Планта против Альвареса.
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