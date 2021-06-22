Плант уверен, что заслуживает на $10 млн за бой с Альваресом

Калеб Плант / Фото: Fox Sports

Чемпион IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) заявил, что заслуживает гонорара в $10 млн за бой с обладателем титулов WBC, WBA, WBO, The Ring Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



Меня окружает отличная команда – это Эл Хэймон. И очень скоро мы все уладим. Моя команда лучшая. В боксе нет парня с 20 боями, который находился бы в таком положении. И мне не нужен Канело для этого».