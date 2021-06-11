Плант: «Я отношусь к спорту гораздо серьезнее Сондерса»

Калеб Плант / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КO) сравнил себя с бывшим обладателем титула Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО), на фоне его поражения Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО). Цитирует Планта портал BoxindScene.

Любой, кто знаком со мной, знает, насколько серьезно я отношусь к тренировкам. Им хорошо известно, насколько я дисциплинирован. Они знаю, как сильно я уважаю этот спорт, и сколько труда я в него вкладываю.

Как по мне, это играет большую роль. Я в разы быстрее Билли Джо, у меня куда лучше защита, я бью сильнее, чем Билли Джо, и превосхожу его в росте.

У меня такое ощущение, словно люди изредка не осознают этого, наверное из-за того, что у нас обоих похожий стиль, и они думают, что мы одинаково деремся. Но все не обязательно так однозначно. У Билли Джо нет приличного джеба. Я хочу сказать, есть целая куча вещей, которые я делаю лучше».