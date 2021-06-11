Плант: «Я отношусь к спорту гораздо серьезнее Сондерса»
Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КO) сравнил себя с бывшим обладателем титула Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО), на фоне его поражения Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО). Цитирует Планта портал BoxindScene.
«Мне кажется, я отношусь к этому спорту куда серьезнее. Мы слышали, как Сондерс говорил, что он не тренируется, когда у него не назначен поединок. Знаете, может быть, это не лучший способ относится к своей жизни.
Любой, кто знаком со мной, знает, насколько серьезно я отношусь к тренировкам. Им хорошо известно, насколько я дисциплинирован. Они знаю, как сильно я уважаю этот спорт, и сколько труда я в него вкладываю.
Как по мне, это играет большую роль. Я в разы быстрее Билли Джо, у меня куда лучше защита, я бью сильнее, чем Билли Джо, и превосхожу его в росте.
У меня такое ощущение, словно люди изредка не осознают этого, наверное из-за того, что у нас обоих похожий стиль, и они думают, что мы одинаково деремся. Но все не обязательно так однозначно. У Билли Джо нет приличного джеба. Я хочу сказать, есть целая куча вещей, которые я делаю лучше».
Напомним, Сондерс после поражения от Альвареса задумывается о завершение карьеры.