Спарринг-партнер Усика и Джошуа поделился мнением о предстоящем мегафайте
Поднимется ли на вершину хэвивейта? Усика изобразили в виде короля накануне поединка с Джошуа
25 сентября украинец может завладеть чемпионскими поясами супертяжелого дивизиона
25 июля 19:29
Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Sky Sports
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) вскоре получит возможность стать чемпионом мира в двух весовых категориях. 25 сентября украинец в бою за титулы WBO/WBA/IBF/IBO выйдет в ринг с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
В Instagram аккаунте LomUs выставили фото, на которой Усик изображен в виде короля с подписями:
Король.
Олимпийский чемпион 2012 года.
Абсолютный чемпион крузвейта.
Сможет ли Усик взобраться на вершину и в «королевском» дивизионе? Делитесь своим мнением в комментариях.
Напомним, что, в случае победы Усика, в контракте предусмотрена опция реванша.