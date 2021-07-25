Поднимется ли на вершину хэвивейта? Усика изобразили в виде короля накануне поединка с Джошуа

25 сентября украинец может завладеть чемпионскими поясами супертяжелого дивизиона

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Sky Sports

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) вскоре получит возможность стать чемпионом мира в двух весовых категориях. 25 сентября украинец в бою за титулы WBO/WBA/IBF/IBO выйдет в ринг с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



В Instagram аккаунте LomUs выставили фото, на которой Усик изображен в виде короля с подписями:

Король. Олимпийский чемпион 2012 года. Абсолютный чемпион крузвейта.

Сможет ли Усик взобраться на вершину и в «королевском» дивизионе? Делитесь своим мнением в комментариях.



Напомним, что, в случае победы Усика, в контракте предусмотрена опция реванша.