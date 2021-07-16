«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
«Цыганский король» во всеоружии подойдет к третьему поединку с Уайлдером
10:40
Тайсон Фьюри / Фото - japantimes.co.jpЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил журналист Майк Коппинджер.
Как сообщает источник, Фьюри сдал положительный ПЦР-тест 5 июля, у него были легкие симптомы. Затем 13 июля он сдал негативный тест и ему разрешили прогулки.
Напомним, «Цыганский король» 24 июля должен был провести поединок против экс-обладателя титула в хэвивейте Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), однако позже бой перенесли на 9 октября.
Первый бой Фьюри и Уайлдера продлился 12 раундов и завершился ничьей. Во втором поединке Тайсон победил техническим нокаутом.
ESPN ранее назвал Фьюри лучшим супертяжеловесом года.