Бенавидес: «Хочу стать первым, кто нокаутирует Хосе Ускатеги»
Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата
Противостояние в суперсреднем дивизионе пройдет на арене клуба НБА
07:15
Бенавидес – Ускатеги / Фото - WBCЭкс-чемпион мира в суперсреднем дивизионе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) свой следующий поединок проведет против бывшего обладателя титула в этом весе Хосе Ускатеги (30-4, 25 КО).
Бой будет за звание претендента по версии WBC. Об этом сообщает официальный сайт организации
Он состоится 28 августа в Финиксе (США) на арене клуба НБА «Финикс Санс».
Накануне Бенавидес сообщил, что готов спустится на дивизион ниже ради поединка с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).
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