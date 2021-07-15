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Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата

Противостояние в суперсреднем дивизионе пройдет на арене клуба НБА
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата
Бенавидес – Ускатеги / Фото - WBC
Экс-чемпион мира в суперсреднем дивизионе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) свой следующий поединок проведет против бывшего обладателя титула в этом весе Хосе Ускатеги (30-4, 25 КО). 

Бой будет за звание претендента по версии WBC. Об этом сообщает официальный сайт организации

Он состоится 28 августа в Финиксе (США) на арене клуба НБА «Финикс Санс». 

Накануне Бенавидес сообщил, что готов спустится на дивизион ниже ради поединка с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).

Владимир Кириченко
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Давид Бенавидес

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