Хантер: «Я получил отличную возможность, показать, кто американский супертяжеловес №1»
Поединок Хантер – Уилсон состоится 3 августа
Местом проведения боя станет Мекка бокса
14:07
Майкл Хантер / Фото - fansided.comКомпания Triller Fight Club обнародовала состав участников первого турнира TrillerVerz, который состоится 3 августа на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке (США).
Главным событием ивента станет поединок между американским супертяжеловесом Майклом Хантером (19-1-1, 13 КО) и Майком Уилсоном (21-1, 10 КО). Об этом сообщает официальный Twitter Triller.
Уилсон свой последний бой провел в сентябре 2019 года, нокаутировав Гэри Копаса.
Что касается Хантера, то он не выходил в ринг с декабря 2020 года, тогда он победил Шона Лохери.
Напомним, поединок Хантер – Уилсон анонсирован как отборочный по версии WBA.
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