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Поединок Хантер – Уилсон состоится 3 августа

Местом проведения боя станет Мекка бокса


Бокс Профессиональный бокс
14:07
Поединок Хантер – Уилсон состоится 3 августа
Майкл Хантер / Фото - fansided.com
Компания Triller Fight Club обнародовала состав участников первого турнира TrillerVerz, который состоится 3 августа на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке (США).

Главным событием ивента станет поединок между американским супертяжеловесом Майклом Хантером (19-1-1, 13 КО) и Майком Уилсоном (21-1, 10 КО). Об этом сообщает официальный Twitter Triller.

Уилсон свой последний бой провел в сентябре 2019 года, нокаутировав Гэри Копаса

Что касается Хантера, то он не выходил в ринг с декабря 2020 года, тогда он победил Шона Лохери.

Напомним, поединок Хантер – Уилсон анонсирован как отборочный по версии WBA.
Владимир Кириченко
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Майкл Хантер

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