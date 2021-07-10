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Поединок Лопес – Камбосос может пройти в Австралии. Есть новая дата боя

Боссы Triller намерены выжать максимум из этого противостояния

Бокс Профессиональный бокс
07:37
Поединок Лопес – Камбосос может пройти в Австралии. Есть новая дата боя
Лопес и Камбосос / Фото - ringtv.com
Боссы компании Triller планирует перенести поединок между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) на территорию Австралии. 

Соучредитель компании Triller Райан Кавано настаивает, чтобы поединок прошел на территории претендента, так как, по его мнению, все стороны выиграют от этого в финансовом плане. В этом случае бой состоится 17 октября на стадионе Bankwest в Сиднее.

Цитирует Кавано ringnews24.com.

«Сторона Джорджа Камбососа не могли быть более профессиональными и понимающими в ситуации, когда сторона Лопеса объявила о переносе поединка. Они видели социальные сети Лопеса и выразили обеспокоенность по поводу его непринужденной социальной деятельности. К сожалению, они оказались правы. Независимого от того, кто является более популярным бойцом, нужно поступить справедливо по отношению к Камбососу, нас и всех остальных, кто пострадал из-за его безответственности. Мы назначили бой на октябрь в Австралии, что принесен еще большую выгоду всем сторонам. У нас есть стадион и PPV будет в прайм-тайм субботы. Мы искренне верим, что Лопес и его команда поступят правильно».


Бой Лопеса и Камбососа изначально был запланирован на 19 июня, но затем его со всем кардом перенесли на 14 августа, в связи с коронавирусом у американца.



Владимир Кириченко
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос Triller

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