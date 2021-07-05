Поединок Усик – Джошуа смогут посетить свыше 60 тысяч зрителей

Премьер-министр Великобритания заявил, что с 19 июля в стране будут ослаблены меры по борьбе с COVID-19

Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 19 июля в стране будут ослаблены ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, и трибуны спортивных стадионов смогут заполняться на 100 %, сообщает BBC.



Следовательно, титульный поединок чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), запланированных на 25 сентября, пройдет со зрителями. Бой должен состояться в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium, вместимость которого 62 тысячи человек.

Напомним, что промоутер AJ Эдди Хирн заявил, что, если им не обеспечат полный стадион на вечер бокса, они могут отказаться от поединка.