Джейк Пол предложил Вудли пари на его гонорар
Пол: «Вудли не продержится со мной и двух раундов»
Видеоблогер уверен в своей легкой победе
14:19
Джейк Пол / фото - BBC
Известный YouTube блогер Джейк Пол в очередной раз высказался о предстоящем поединке с Тайроном Вудли. В интервью порталу BoxingNews24 Пол заявил, что Вудли не продержится с ним ринге и 2-х раундов.
«Ни в одном бою, я не смог продемонстрировать свои способности. Я даже не прошел двух раундов в своей профессиональной карьере. Никто не смог увидеть, есть ли у меня способность держать удар. Я даже не смог нормально разогреться во время поединков. Вы этого не знаете, но я из тех бойцов, которые становятся лучше с каждым раундом по ходу поединка. Я буду рад показать свои способности, если Тайрон пройдет со мной хотя бы два раунда.
Я предсказал исход каждого своего поединка. Я это сделал в бою с Беном Аскреном и Нэйтом Робинсоном. В дебютном поединке, я сказал, что нокаутирую соперника в первом раунде и сделал это. В нашем противостоянии с Вудли, я уверен, что он не продержится двух раундов и вы снова не увидите мои боксерский способности».
Напомним, Вудли намерен остаться в боксе после поединка с Джейком Полом.
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