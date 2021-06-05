Пол: «Вудли не продержится со мной и двух раундов»

Джейк Пол / фото - BBC

Известный YouTube блогер Джейк Пол в очередной раз высказался о предстоящем поединке с Тайроном Вудли. В интервью порталу BoxingNews24 Пол заявил, что Вудли не продержится с ним ринге и 2-х раундов.

Я предсказал исход каждого своего поединка. Я это сделал в бою с Беном Аскреном и Нэйтом Робинсоном. В дебютном поединке, я сказал, что нокаутирую соперника в первом раунде и сделал это. В нашем противостоянии с Вудли, я уверен, что он не продержится двух раундов и вы снова не увидите мои боксерский способности».