Он его гладил или бил? Тяжеловес нокаутировал соперника плюшевыми ударами
Получили оба – упал один. Эпичный нокаут от проспекта легкого веса
Луа вернется в ринг уже 13 июня
07:57
Луа и Норамбуену / фото - PBF
Боксер легкой весовой категории Брайан Луа (7-0, 3 КО) вернется в ринг 12 июня в вечере бокса от компании Top Rank.
В своем бою в сентябре 2020 года проспект красиво нокаутировал Луиса Норамбуену (4-7-1, 2 КО). Боксеры одновременно попали друг по другу, но американец устоял на ногах, чилиец рухнул на канвас и судья остановил бой.
В главном бою вечера 12 июня в ринг вернется Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО).