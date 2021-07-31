Портер: «Бокс станет больше после моего боя с Кроуфордом»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-3, 17 КО), продолжая рассуждать об ожидаемом поединке с действующим обладателем титула WBO и членом рейтинга «pound-for-pound», соотечественником Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО), признался, что надеется привлечь большее внимание к спорту своим выступлением.

Портера цитирует издательство boxingscene.com:

Я получил огромное удовольствие от этой новости, когда услышал ее. Сейчас все говорят об этом, буквально все в восторге от меня, Теренса, нашего боя и WBO. Именно таким я и видел себя в боксе, который делается живее от подобных моментов».