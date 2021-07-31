Промоутер: Спенс и Кроуфорд фавориты боев с Пакьяо и Портером»
Портер: «Бокс станет больше после моего боя с Кроуфордом»
Американский боксер надеется привлечь большее внимание к спорту своим выступлением
14:40
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-3, 17 КО), продолжая рассуждать об ожидаемом поединке с действующим обладателем титула WBO и членом рейтинга «pound-for-pound», соотечественником Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО), признался, что надеется привлечь большее внимание к спорту своим выступлением.
Портера цитирует издательство boxingscene.com:
«Ситуация быстро развивается… И я не думаю, что смогу собрать большую толпу, чем на этом бое. Не думаю, что мир возможно взволновать еще сильнее. Я сделаю бокс еще больше.
Я получил огромное удовольствие от этой новости, когда услышал ее. Сейчас все говорят об этом, буквально все в восторге от меня, Теренса, нашего боя и WBO. Именно таким я и видел себя в боксе, который делается живее от подобных моментов».
Стала известна возможная дата боя Кроуфорд – Портер.
Комментарии 0