Портер: «Тяжело критиковать Дэвиса за выступление с Крусом»
Портер: «Джервонта – единственный, кто сейчас способен победить Ломаченко»
Бывший чемпион мира – о ситуации в легком дивизионе
15:58
Шон Портер / Фото - latimes.comЭкс-чемпион мира в полусредней весовой категории Шон Портер (31-4-1, 17 КО) в эфире подкаста The Porter Way Podcast поделился мнением относительно расклада дел в легком дивизионе.
«Танк» – мой номер один. Он настоящий убийца и самый универсальный боец в дивизионе. И у него тяжелейший удар. Он похож на парня, который не ломается ни при каких обстоятельствах. Затем идет Ломаченко. Он провел великолепный бой против Накатани и смотрелся как никогда хорошо. И да, я поставлю его вторым, несмотря на поражение Лопесу. После боя с Накатани я понял, что «Танк» – единственный, кто способен победить его сейчас».
«Третьим я поставлю Девина Хэйни. Это быстрый и острый боец, и он все еще растет, а это не такое уж и частое явление в спорте».
Свой следующий поединок Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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