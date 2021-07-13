Портер: «В выступлении Ломаченко я увидел много намеков на Пакьяо»
Портер назвал имя своего следующего оппонента
Бывший чемпион мира с нетерпением ждет своего возвращения в ринг
17:23
Шон Портер / Фото - ringside24Экс-чемпион мира в полусреднем дивизионе, американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) сообщил, что ожидает боя с «регулярным» чемпионом WBA, соотечественником Джамалом Джеймсом (27-1-0, 12 KO), в 2021 году.
Цитирует Портера boxingnews24.com.
«PBC крутили ролик с чемпионами и показали Угаса и Джамала Джеймса… Я не заглядываю за спину Киту Турману, но почему бы ему не пойти за Угасом, а мне – за Джамалом. После этого мы бы могли сесть и поговорить. Я сказал это и почувствовал, что нас ждет много больших боев. Это прекрасное время для спорта, и если мы все примем нужные решения, то завершим карьеры с высоко поднятыми головами».
Напомним, свой последний поединок Портер провел в августе 2020 года, единогласным решением судей выиграв у Себастиана Формелла.
Ранее сообщалось, что Портер может осенью может сразиться с экс-чемпионом мира Китом Турманом.
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