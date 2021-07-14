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Портер: «Не понимаю, почему бой с Кроуфордом не состоялся»

Американец пытался договориться о мегафайте с соотечественником в начале года
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Портер: «Не понимаю, почему бой с Кроуфордом не состоялся»
Теренс Кроуфорд / фото - dazn

Экс-чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO), пытавшийся в начале года договориться о мегафайте с обладателем пояса WBO и соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО), признался, что до сих пор не понимает причину своей неудачи.

Портера цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я публично заявлял, что хочу подраться с Кроуфордом. И я действительно хотел этого на тот момент… Если честно, я не знаю, что произошло. Не хочется распускать сплетни.

Понятно, бокс становится бизнесом, когда дело доходит до разных телесетей, промоутеров и всего остального. И единственное, что я могу сказать - я видел, что они способны договариваться, как это произошло с Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. И это все еще дает мне надежду».

Шон Портер назвал имя своего следующего оппонента.

Рене Тер Велде
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Теги

Шон Портер Теренс Кроуфорд

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