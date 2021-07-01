Портер: «В выступлении Ломаченко я увидел много намеков на Пакьяо»

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Экс-чемпион мира Шон Портрет в эфире своего подкаста The Porter Way Podcast заявил, что выступление Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою против Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) напомнило ему о Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

В выступлении Ломаченко я увидел намеки на Мэнни Пакьяо. Я не увидел мощи и взрывов, но он заходил к Накатани справа, а затем пробивал левый прямой. Да и в целом его передвижения, когда он был агрессивным и атаковал, - я увидел много намеков на Пакьяо».