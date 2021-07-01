Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Портер: «В выступлении Ломаченко я увидел много намеков на Пакьяо»
Бывший чемпион мира сравнил украинца с легендарным филиппинцем
10:00
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Шон Портрет в эфире своего подкаста The Porter Way Podcast заявил, что выступление Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою против Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) напомнило ему о Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
«Лопес - важная часть уравнения, но я думаю, что подготовка Ломаченко к боям с Теофимо и Накатани была разной. Не забывайте, что мы готовимся конкретно под человека, с которым выходим на ринг. Я думаю, что подготовка Ломаченко к Лопесу не была такой же, как к Накатани. Возможно, такой парень, как он, не может расти на данном этапе карьеры, но мне кажется, что поединок с Накатани помог Ломаченко вырасти, и он перешел на другой уровень.
В выступлении Ломаченко я увидел намеки на Мэнни Пакьяо. Я не увидел мощи и взрывов, но он заходил к Накатани справа, а затем пробивал левый прямой. Да и в целом его передвижения, когда он был агрессивным и атаковал, - я увидел много намеков на Пакьяо».
Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани.