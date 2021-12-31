Экс-чемпион мира назвал поединок, в котором увидел возвращение великого Ломаченко
Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Также американец заявил, что требования к украинцу соответствующие
31 декабря 2021г. 16:36
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports.com
Экс-чемпион полусреднего веса Шон Портер в эфире своего подкаста на Youtube сравнил бывших мультидивизионных чемпионов Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Мэнни Пакьяо (62-2-8, 39 KO):
Как по мне, Ломаченко чем-то схож с Пакьяо. Левосторонняя стойка, быстрые ноги, быстрые руки. Взрывной в определенные моменты. В то время, когда соперник вообще не ожидает этого. Когда противник не способен защититься или справиться с наступлением.
К нему такие же требования, как к Мэнни – мы не ждем его проигрыша в раундах и в поединках. Его проигрыш Лопесу – даже я не уверен, что это случилось бы вновь.
Портер назвал поединок, в котором увидел возвращение великого Ломаченко.
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