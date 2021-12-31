Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо

Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports.com

Экс-чемпион полусреднего веса Шон Портер в эфире своего подкаста на Youtube сравнил бывших мультидивизионных чемпионов Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Мэнни Пакьяо (62-2-8, 39 KO):



К нему такие же требования, как к Мэнни – мы не ждем его проигрыша в раундах и в поединках. Его проигрыш Лопесу – даже я не уверен, что это случилось бы вновь.