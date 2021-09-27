Портер: «Я гарантирую вам, что выиграю Кроуфорда»

Бывший двукратный чемпион намерен прервать серию побед американца

Шон Портер / фото - Getty Images

Бывший двукратный чемпион полусреднего веса Шон Портер (33-3-1, 17 КО) в очередной раз высказался о предстоящем бое с непобежденным Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО), с которым ему предстоит столкнуться 20 ноября в Лас-Вегасе.

В интервью порталу BoxingScene Портер пообещал фанатам, что непременно выиграет этот бой.

«Я хотел этого боя возможно больше, чем кто-либо во всем мире. Теренс – мой самый лучший соперник, лучше Спенса и Турмана. Он самый разнообразный боксер планеты. Мы с ним самые атлетичные в полусреднем весе и оба имеем немало сильных качеств. Кроуфорд не проходил через множество войн, не травмировался на тренировках, у него не было плохих выступлений. Как и у меня. Мне все это нравится, я хочу доказать, насколько я хорош. И гарантирую вам, что выиграю этот поединок. Гарантирую».

Напомним, Портер мог завершить карьеру еще в середине лета.