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Порция здравых мыслей о боксе. Гвоздик – о мега-бое Усика, карьере Беринчика и развитии Митрофанова

Экс-чемпион мира пообщался с XSPORT
Бокс Профессиональный бокс
16:51
Порция здравых мыслей о боксе. Гвоздик – о мега-бое Усика, карьере Беринчика и развитии Митрофанова Тема дня
Александр Гвоздик с поясом WBC / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик выделяется в отечественном боксе тем, что личные отношения не мешают ему давать объективную оценку ситуации.

В интервью XSPORT он рассказал о том, чего Александру Усику не стоит допускать в бою с Энтони Джошуа, оценил то, как развивается карьера Дмитрия Митрофанова, а также искренне высказался о бое Дениса Беринчика на голых кулаках.

Чего ты ждешь от боя Усик – Джошуа?

Я жду, что Саша будет показывать умный бокс, а не зрелищный. Потому что Саше по силам выиграть, но для этого ему нужно быть очень быстрым, очень подвижным и очень умным. Если Саша захочет показать зрелище, то, думаю, выиграть ему не удастся.

Лучший бой в его карьере был против Гассиева…

Ему нужно показывать такой же бокс. Только с какими-то поправками конкретно под соперника, под Джошуа.

Тогда ты помогал Усику готовиться к бою.

Сейчас мы не пересекаемся. Стиль Гассиева, антропометрия Гассиева – я мог помочь Саше. Сейчас, наверное, в этом нет смысла. То есть, я могу с Сашей провести хороший спарринг, но конкретно под оппонента, под Джошуа то, что я делаю, не совсем подходит.

Тогда его готовил Анатолий Ломаченко, сейчас он тоже там, в лагере. Это прибавляет уверенности?

Саша всегда умел удивлять, он всегда хорошо с тяжами боксировал. Я бы перед этим боем не кричал, что: «Все, мы разорвем, мы победим». Я бы дал в этом бою 50 на 50. Бой, действительно, для Саши тяжелый. Но я верю, что он может победить.

Ты помнишь, как Джошуа выиграл Олимпийские игры?

Он, по-моему, ни у кубинца не выиграл (в 1/8 финала счет боя с Эрисланди Савоном 17:16), ни у Каммарелле в финале – мне там итальянец в финале больше понравился.

Но в 2011 году в Баку Джошуа стал вторым, проиграл Меджидову, и я уже тогда знал, уже тогда говорил ребятам, что он станет олимпийским чемпионом, Олимпиада ведь в Лондоне.

Он уже изначально, мне кажется, готовился как проект, может, не как проект даже, а как лицо английского бокса. Поэтому все логично.

Ты веришь в то, что победители Джошуа – Усик и Фьюри – Уайлдер встретятся друг с другом?

Я в это не верю.

Тебе нравится, как ведут карьеру Дмитрия Митрофанова, как она развивается?

Он очень талантливый боксер. Думаю, ему по силам конкурировать с лучшими средневесами планеты на сегодняшний день. Все будет зависеть только от того, как его будут вести. Но посмотрим. Пока рано что-то говорить.

Привезли ему в последнем поединке неплохого соперника: небитого, с рекордом, понятно, с африканским рекордом, но явно он не был подарком.

Если в таком духе его будут вести, то, думаю, его ждет большое будущее.

Как ты отреагировал на новость о том, что Денис Беринчик решил драться на голых кулаках?

Смотря с какой стороны взглянуть. Если просто со стороны, не боксера, а товарища, то человек популяризируется, зарабатывает деньги.

Потому что, скажем так, в профи боксе, мягко говоря, не пошло что-то. Наверное, то, как его вели, не совсем сработало. Чья это вина: Беринчика или компании – не мне судить. Просто есть факт, что карьера не задалась.

Поэтому можно либо сидеть и, я не знаю, гулять по улице. Либо боксировать вот так.

Если рассматривать это с точки зрения каких-то амбициозных боев за титул, то, наверное, участие в такого рода шоу – это первый сигнал к тому, что в ту сторону Денис уже не смотрит. Потому что, чтобы там боксировать, нужен какой-то системный подход, какой-то промоушен, а срываться на полгода, чтобы подраться на голых кулаках – это вряд ли способствует твоей хорошей боксерской форме.

Но я не знаю, это, видимо, лучше решать Денису и его команде.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Александр Гвоздик Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа Денис Беринчик Дмитрий Митрофанов

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