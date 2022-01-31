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Постол: «Если выиграю у Расселла, снова смогу побороться за пояс чемпиона мира»

Украинский полусредневес – о своем возвращении на ринг
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Постол: «Если выиграю у Расселла, снова смогу побороться за пояс чемпиона мира»
Виктор Постол / Фото - eurosport
Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Виктор Постол (31-3, 12 КО) поделился ожиданиями относительно грядущего боя с Гари Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО).

На днях Расселл дал интервью, в котором сказал, что нокаутирует вас до пятого раунда. Вы в курсе этих слов?

«Читал, что в пятом раунде он меня нокаутирует. Могу сказать, что за всю мою карьеру очень много бойцов так говорили, но не получилось. Выйдем в ринг — посмотрим, докажет он свои слова или нет».


Смотрели его поединки? За счет чего он может создать проблемы?

«Я сразу же просмотрел его поединки. Скажу так: он молодой, очень быстрый, левша. С топовыми боксерами он не боксировал, у него были только проходящие бои. Я думаю, что я буду его самым сильным соперником».


Этот поединок – шанс для вас обоих?

«Да, если он одержит победу – у него дальше будут большие бои. Если выиграю я – снова смогу побороться за пояс чемпиона мира».


Уже говорили с менеджером, он сможет сделать для вас следующий титульный бой?

«Мы еще это не обсуждали. Сначала нужно победить, а потом уже будем обговаривать планы».


Напомним, поединок между Постолом и Расселлом состоится 26 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее американец пообещал нокаутировать своего визави.
Источник: meta-ratings.com.ua Владимир Кириченко
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Виктор Постол

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