Постол: «В Штатах буду тренироваться у Роуча. Редкач и Шелестюк буду также помогать мне»
Постол: «Если выиграю у Расселла, снова смогу побороться за пояс чемпиона мира»
Украинский полусредневес – о своем возвращении на ринг
14:50
Виктор Постол / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Виктор Постол (31-3, 12 КО) поделился ожиданиями относительно грядущего боя с Гари Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО).
На днях Расселл дал интервью, в котором сказал, что нокаутирует вас до пятого раунда. Вы в курсе этих слов?
«Читал, что в пятом раунде он меня нокаутирует. Могу сказать, что за всю мою карьеру очень много бойцов так говорили, но не получилось. Выйдем в ринг — посмотрим, докажет он свои слова или нет».
Смотрели его поединки? За счет чего он может создать проблемы?
«Я сразу же просмотрел его поединки. Скажу так: он молодой, очень быстрый, левша. С топовыми боксерами он не боксировал, у него были только проходящие бои. Я думаю, что я буду его самым сильным соперником».
Этот поединок – шанс для вас обоих?
«Да, если он одержит победу – у него дальше будут большие бои. Если выиграю я – снова смогу побороться за пояс чемпиона мира».
Уже говорили с менеджером, он сможет сделать для вас следующий титульный бой?
«Мы еще это не обсуждали. Сначала нужно победить, а потом уже будем обговаривать планы».
Напомним, поединок между Постолом и Расселлом состоится 26 февраля в Лас-Вегасе.
Ранее американец пообещал нокаутировать своего визави.
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