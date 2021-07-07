Потенциальный соперник Ломаченко вернется в ринг в октябре

В какой весовой категории – неизвестно

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Американский боксер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) вернется в ринг в октябре. Об этом «Танк» написал у себя в Twitter.

Имя соперника или хотя бы весовую категорию, в которой он будет боксировать Дэвис не назвал.

Напомним, в последнем поединке американец завоевал титул чемпиона мира уже в третьем дивизионе – первом полусреднем весе. Однако продолжать свои выступления здесь он не намерен. Есть вариант – вернуться в легкий дивизион, где с ним может встретиться, например, Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).

Ранее Майк Тайсон назвал Дэвиса лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.