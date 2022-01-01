Джойс: «Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик»
Потенциальный соперник Усика получил травму
Первый номер WBO Джойс сломал запястье
08:00
Джо Джойс / Фото: Instagram
Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен
рассказал в интервью iFL TV, что его подопечный получил повреждение в тренировочном лагере. В связи с этим бой, который был запланирован на февраль, отменен:
У Джойса сломано запястье. Мы договорились о бое, отправили контракты и на днях должны были анонсировать поединок. Но, к сожалению, у Джо травма, и он надолго остался вне игры.
Напомним, что Джойс занимает первое место в рейтинге WBO и уже долго добивается боя с украинцем.
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