Потенциальный соперник Усика получил травму

Первый номер WBO Джойс сломал запястье

Джо Джойс / Фото: Instagram

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен рассказал в интервью iFL TV, что его подопечный получил повреждение в тренировочном лагере. В связи с этим бой, который был запланирован на февраль, отменен:



У Джойса сломано запястье. Мы договорились о бое, отправили контракты и на днях должны были анонсировать поединок. Но, к сожалению, у Джо травма, и он надолго остался вне игры.

Напомним, что Джойс занимает первое место в рейтинге WBO и уже долго добивается боя с украинцем.