Поветкин: «Надеюсь, Усик победит Джошуа. Буду болеть за нашего»

Джошуа и Усик / Фото: vbetnews.com

Экс-чемпион мира россиянин Александр Поветкин (36-3-1, 25 KO) рассказал в эфире в Instagram, что будет поддерживать украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) в бою с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Бой Усик – Джошуа буду смотреть. Конечно, буду болеть за Усика. Однозначно за него. Не знаю, кто победит, но буду надеяться, что Усик выиграет. Энтони – хороший боксер, но буду болеть за Усика по-любому. Так особо бокс не смотрю сейчас. Но думаю, что за наших буду по-любому болеть и смотреть.