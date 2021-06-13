Поветкин: «Не считаю, что Джошуа фаворит в бою против Усика»
Александр Поветкин завершил карьеру
Россиянин ушел из бокса в 41 год
19:57
Александр Поветкин / Фото: Bad Left Hook
Российский супертяжеловес, экс-чемпион мира в профессионалах, олимпийский золотой медалист 2004 года Александр Поветкин
(36-3-1, 25 КО) объявил о завершении карьеры.
«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет.
Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать».
Напомним, ранее Поветкин заявлял, что ему бы хотелось провести третий поединок с Диллианом Уайтом.