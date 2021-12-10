Прогноз на бой Ломаченко – Комми. С прицелом на Камбососа

Аналитики Parimatch поделились своим прогнозом на бой

Совсем скоро мы вновь увидим в ринге Василия Ломаченко. 12 декабря (рано утром по киевскому времени) он встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми. В случае победы Ломаченко сможет рассчитывать на бой с Камбососом за званием абсолютного чемпиона мира. Напомним, именно Джордж в прошлом месяце завоевал этот титул выиграв по очкам у Теофимо Лопеса, который ранее отобрал все пояса у Василия.

Сейчас аналитики Parimatch дают Ломаченко 81% на победу против 15% у Комми, ничья оценивается в символические 4%. Впрочем, сам Василий не ждет легкой победы, он уже заявил, что Ричард один из самых опасных боксеров в легком весе. Во время боя Ломаченко будет поддерживать его друг Александр Усик, амбассадор ответственной игры Parimatch Ukraine.

Комми панчер, но скоростью и разнообразной техникой похвастаться не может. Хотя, это очень крепкий боксер, который всегда готов идти вперед и может взорваться в любой момент. Он опасен в течении всего боя, но попасть в подвижного Ломаченко ему будет непросто. Сложно сказать, увидим ли мы нокаут. Спешить Василию точно не стоит. Скорее всего, можно ожидать, что бой пройдет всю дистанцию и завершиться единогласной победой Ломаченко по очкам.