Прогрейс: «Бой с Майки Гарсией наиболее вероятный для меня»

Американец считает встречу с соотечественником вполне реальной для себя на данный момент

Реджис Прогрейс / фото - chron.com

Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг) американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО), чье имя в последнее время активно упоминается в качестве соперника для бойцов первой величины, считает встречу с экс-чемпионом в четырех весовых категориях и соотечественником Майки Гарсией (40-1, 30 КО) наиболее вероятной для себя на данный момент.

«Не скажу, что меня ждет, но я держу ухо востро. Мое имя сейчас везде. Люди говорят об Эдриене Бронере, говорят о Майки Гарсии… Боб Арум упоминал меня в разговоре о Кроуфорде. Однако я считаю вариант с Майки Гарсией наиболее вероятным. Что же касается Кроуфорда, то я не буду подниматься ради него в 147 фунтов сейчас. Майки Гарсия уже сказал, что готов драться. И мне это нравится. Я разговаривал с Робертом [Гарсией], и он сказал, что они заинтересованы».

Майки Гарсия заявил, что готов подраться против своего соотечественника Реджиса Прогрейса.