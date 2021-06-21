Прогрейс: «Дэвис не выйдет на бой со мной»

Американец считает, что соотечественник боится его

Джервонта Дэвис / фото - Getty Images

Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг) американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО), чье имя в последнее время активно упоминается в качестве соперника для бойцов первой величины, считает, что соотечественник Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО), готовящийся дебютировать в его дивизионе на этих выходных, не выйдет на бой с ним.

«Знаю, меня будут критиковать за это, но я гарантирую вам, я, ч*рт возьми, гарантирую вам, что «Танк» не будет драться со мной. Потому что я надеру ему з*дницу. Потому что я разъ*бу его, вот почему. Не подумайте, я не знаком с «Танком», я его не знаю, это все боксерские разборки. Я считаю, что вынесу его. Он думает так же. Так что давайте дождемся боя с Марио Барриосом».

Реджис Прогрейс считает встречу с экс-чемпионом в четырех весовых категориях и соотечественником Майки Гарсией (40-1, 30 КО) наиболее вероятной для себя на данный момент.