Прогрейс : «Думаю, устроим с Тейлором трилогию до конца карьеры»
Экс-чемпион мира в полусредней весовой категории Реджис Прогрейс () вспомнил свой бой против абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора (18-0, 13 КО). Американец намерен устроить реванш и третий бой до конца карьеры. Слова Прогрейса приводит Fighthype.
«Нельзя плакать над разлитым молоком. Всё позади. Я поздравил его с победой. Ещё до того, как мы подрались, я сказал, что надеюсь, что он станет самым великим бойцом из Шотландии за всю историю. Я не хочу, чтобы он проиграл. У нас нет никакой личной вражды. Я буду честен, если бы я считал, что Хосе Рамирес лучше как боец, то говорил бы, что он одержит победу. Но я считал, что победит Джош Тейлор.
Я знал, что так и будет. Я совершенно не был удивлён. Думал, что бой пройдет именно так, как он в итоге и прошёл, только считал, что Тейлору удастся остановить Рамиреса. Вообще, я могу подраться с Рамиресом. На самом деле, на карточках судей он выиграл шесть раундов. Мы с ним уже обсуждали этот бой. Хороший поединок, но считаю, что вариант с поединком против Майки Гарсии немного лучше.
«Думаю, что проведу реванш с Джошем Тейлором до того, как завершу карьеру. Возможно, мы подеремся трижды, устроим трилогию. Это вполне возможно. Я считаю, что победил в том бою. Если бы он проходил здесь, в США, то мне бы отдали победу. Бой был очень и очень близким и, кстати, любой из нас победил бы Хосе Рамиреса».
Первый поединок Прогрейс проиграл решением судей.
Тейлор ранее заявил, что может подраться противТеренса Кроуфорда (36-0, 27 КО).
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