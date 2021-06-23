Прогрейс : «Думаю, устроим с Тейлором трилогию до конца карьеры»

Прогрейс и Тейлор / фото - WBSS

Экс-чемпион мира в полусредней весовой категории Реджис Прогрейс () вспомнил свой бой против абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора (18-0, 13 КО). Американец намерен устроить реванш и третий бой до конца карьеры. Слова Прогрейса приводит Fighthype.

Я знал, что так и будет. Я совершенно не был удивлён. Думал, что бой пройдет именно так, как он в итоге и прошёл, только считал, что Тейлору удастся остановить Рамиреса. Вообще, я могу подраться с Рамиресом. На самом деле, на карточках судей он выиграл шесть раундов. Мы с ним уже обсуждали этот бой. Хороший поединок, но считаю, что вариант с поединком против Майки Гарсии немного лучше.

«Думаю, что проведу реванш с Джошем Тейлором до того, как завершу карьеру. Возможно, мы подеремся трижды, устроим трилогию. Это вполне возможно. Я считаю, что победил в том бою. Если бы он проходил здесь, в США, то мне бы отдали победу. Бой был очень и очень близким и, кстати, любой из нас победил бы Хосе Рамиреса».