Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»
Прогрейс: «Люди до сих пор говорят мне, что я победил Тейлора»
Американец настаивает на реванше со своим единственным обидчиком
16:55
Реджис Прогрейс и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com
Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) продолжает через медиа и социальные сети настаивать на реванше с действующим лидером дивизиона и своим единственным обидчиком, британцем Джошем Тейлором (18-0-0, 13 KO).
Слова американца приводит издательство boxingscene.com:
«Я считаю, реванш должен состояться. Он только что побил Рамиреса, и он был последним. Кто стал единственным парнем, давшим ему бой? Так что да, я настаиваю на реванше.
Послушайте, многие люди до сих пор подходят ко мне и говорят, что я победил. И если я и проиграл, это не изменит моего решения. Не поймите меня неправильно. Если бы Джош победил меня уверенней, я все равно стремился бы ко второму бою. Я люблю соревноваться и горжусь этим».
Реджис Прогрейс оценил выступление Джоша Тейлора, на минувших выходных в Лас-Вегасе одолевшего американца Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO).
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