Прогрейс: «Люди до сих пор говорят мне, что я победил Тейлора»

Реджис Прогрейс и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) продолжает через медиа и социальные сети настаивать на реванше с действующим лидером дивизиона и своим единственным обидчиком, британцем Джошем Тейлором (18-0-0, 13 KO).

Слова американца приводит издательство boxingscene.com:

Послушайте, многие люди до сих пор подходят ко мне и говорят, что я победил. И если я и проиграл, это не изменит моего решения. Не поймите меня неправильно. Если бы Джош победил меня уверенней, я все равно стремился бы ко второму бою. Я люблю соревноваться и горжусь этим».